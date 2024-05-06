Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи

По последним данным агрохолдинга «Агро-Белогорье», число погибших сотрудников свинокомплексов в Грайвороне и Борисовке в результате атаки украинских дронов возросло до семи человек, сообщает РИА Новости.

Кроме того, пятнадцать работников получили ранения различной степени тяжести.

Всего, по информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, в результате инцидента пострадали 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. 30 раненых, включая детей, были госпитализированы.

Атака произошла около 7 утра на автодороге Грайворон — Березовка — Белгород. Как ранее сообщал губернатор Вячеслав Гладков, украинские дроны атаковали две «ГАЗели» с сотрудниками «Агро-Белогорья», направлявшимися на работу, а также легковой автомобиль. На месте нападения сразу погибли шесть человек.

В пресс-службе агрохолдинга уточнили, что среди пострадавших есть дети, которые ехали в легковой машине. Два человека в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Информация о погибших и раненых продолжает уточняться.