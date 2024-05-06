Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи
По последним данным агрохолдинга «Агро-Белогорье», число погибших сотрудников свинокомплексов в Грайвороне и Борисовке в результате атаки украинских дронов возросло до семи человек, сообщает РИА Новости.
Кроме того, пятнадцать работников получили ранения различной степени тяжести.
Всего, по информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, в результате инцидента пострадали 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. 30 раненых, включая детей, были госпитализированы.
Атака произошла около 7 утра на автодороге Грайворон — Березовка — Белгород. Как ранее сообщал губернатор Вячеслав Гладков, украинские дроны атаковали две «ГАЗели» с сотрудниками «Агро-Белогорья», направлявшимися на работу, а также легковой автомобиль. На месте нападения сразу погибли шесть человек.
В пресс-службе агрохолдинга уточнили, что среди пострадавших есть дети, которые ехали в легковой машине. Два человека в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Информация о погибших и раненых продолжает уточняться.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»