Число погибших от землетрясений в Турции выросло до 43,5 тыс. человек

В Турции вновь обновили данные о количестве погибших в результате разрушительных землетрясений – их количество составляет 43 тыс. 556 человек, передает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Сулеймана Сойлу.

Напомним, 6 февраля в Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, в тот же день днем произошло еще несколько подземных толчков и серия афтершоков. Из зон, затронутых землетрясением, эвакуировали 2,2 млн человек.