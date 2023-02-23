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Число погибших от землетрясений в Турции выросло до 43,5 тыс. человек
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В Турции вновь обновили данные о количестве погибших в результате разрушительных землетрясений – их количество составляет 43 тыс. 556 человек, передает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Сулеймана Сойлу.
Напомним, 6 февраля в Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, в тот же день днем произошло еще несколько подземных толчков и серия афтершоков. Из зон, затронутых землетрясением, эвакуировали 2,2 млн человек.
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