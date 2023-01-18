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Происшествия
18 января 2023  13:14
Елена Саляхова

Число погибших на пожарах в Татарстане за 2022 год сократилось на треть

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В Татарстане число погибших людей на пожарах снизилось на треть. Об этом на заседании итоговой коллегии сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

По его словам, чаще всего пожары возникали в жилых домах: в результате подобных возгораний погибли 117 человек. При этом большинство оказались в огненной ловушке из-за пьянства.

Общее число пожаров в Татарстане сократилось почти на 20%. Для сравнения: в 2021 году их число составило более шести тысяч, в 2022 году их количество едва достигло пяти тысяч.

#коллегия МЧС РТ
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