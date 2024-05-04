Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число погибших из-за наводнений на юге Бразилии увеличилось до 39
По последним данным, как минимум 39 человек погибли, а 60 пропали без вести в результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, сообщает ТАСС.
По данным агентства, дожди повлияли на 265 муниципалитетов, что составляет более половины территории штата. Более 350 тысяч человек из-за них пострадали.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетил муниципалитет Санта-Мария 2 мая, где встретился с губернатором Эдуарду Лейте. Однако из-за плохих погодных условий властям не удалось осмотреть регион. В помощь пострадавшим в Риу-Гранди-ду-Сул было направлено 8 самолетов и около 600 военных со стороны Вооруженных сил Бразилии.
Дожди начались 29 апреля на юге страны. 1 мая губернатор Лейте объявил режим чрезвычайной ситуации из-за ущерба, причиненного наводнениями.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников