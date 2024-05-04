Число погибших из-за наводнений на юге Бразилии увеличилось до 39

По последним данным, как минимум 39 человек погибли, а 60 пропали без вести в результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, сообщает ТАСС.

По данным агентства, дожди повлияли на 265 муниципалитетов, что составляет более половины территории штата. Более 350 тысяч человек из-за них пострадали.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетил муниципалитет Санта-Мария 2 мая, где встретился с губернатором Эдуарду Лейте. Однако из-за плохих погодных условий властям не удалось осмотреть регион. В помощь пострадавшим в Риу-Гранди-ду-Сул было направлено 8 самолетов и около 600 военных со стороны Вооруженных сил Бразилии.

Дожди начались 29 апреля на юге страны. 1 мая губернатор Лейте объявил режим чрезвычайной ситуации из-за ущерба, причиненного наводнениями.