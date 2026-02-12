Число подписчиков сервиса проверки новостроек в MAX превысило 200 тысяч

Сервис отслеживания новостроек в мессенджере MAX, запущенный в декабре 2025 года, набрал более 200 тыс. подписчиков. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

«Сейчас у нас там уже более чем 200 тыс. прямых подписчиков, их число постоянно растет. Вы можете в MАХ увидеть конкретно, что происходит с вашим домом, получать рассылку о переходе дома на новый этап. Удобный, современный сервис, пользующийся спросом», – сказал замминистра. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что ведется работа по дальнейшему развитию сервиса.