news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 февраля 2026 10:50

Число подписчиков сервиса проверки новостроек в MAX превысило 200 тысяч

Читайте нас в
Телеграм
Число подписчиков сервиса проверки новостроек в MAX превысило 200 тысяч

Сервис отслеживания новостроек в мессенджере MAX, запущенный в декабре 2025 года, набрал более 200 тыс. подписчиков. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

«Сейчас у нас там уже более чем 200 тыс. прямых подписчиков, их число постоянно растет. Вы можете в MАХ увидеть конкретно, что происходит с вашим домом, получать рассылку о переходе дома на новый этап. Удобный, современный сервис, пользующийся спросом», – сказал замминистра. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что ведется работа по дальнейшему развитию сервиса.

#мессенджер МАХ #новостройки #минстрой рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

11 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026