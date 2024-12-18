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Общество 18 декабря 2024 12:07

Число подписчиков лектория «Миллиард.Татар» на Яндекс Музыке превысило 300 человек

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Число подписчиков лектория «Миллиард.Татар» на Яндекс Музыке превысило 300 человек
Фото: milliard.tatar

Подкаст лектория «История татар и Татарстана» издания «Миллиард.Татар» на стриминговой платформе «Яндекс.Музыка» набрал уже 307 слушателей. Опубликовано в общей сложности 43 выпуска подкаста.

Спикеры лектория рассказывают, как жили предки татар, о различных городах и государствах в их истории, а также об известных представителях татарского народа.

В офлайн-формате услышать эти лекции жители и гости Казани могут в музеях столицы Татарстана.

Помимо «Яндекс.Музыки», подкаст доступен на таких платформах, как «ВК», Apple Podcast, Mave, «Литрес» и «Звук».

#история татар
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