Число подписчиков госпабликов в Татарстане достигло почти трех миллионов

Число подписчиков государственных пабликов в Татарстане превысило 2 млн 831 тысячу. Всего на данный момент в регионе функционирует 6585 госпабликов. Такие данные приводит Минцифры РТ.

Глава ведомства Айрат Хайруллин отметил, что официальные страницы госучреждений позволяют оперативнее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств.

«Госпаблики сегодня стали одним из важнейших каналов коммуникации власти и гражданина», – подчеркивает Хайруллин. Он пояснил основную суть выстраиваемой работы. Она, по его словам, заключается «в построении адекватной, оперативной системы обратной связи от жителей к руководству региона». «Благодаря госпабликам решаются сотни повседневных проблем и волнующих население вопросов. Особенно актуально ведение аккаунтов для государственных и муниципальных учреждений — обращения и комментарии, оставляемые под постами, помогают сразу же донести информацию до ответственных специалистов», — говорит глава Минцифры РТ.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 млн подписчиков, из них почти 46 млн уникальных.

«Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике – сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения и т.д. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР это большая ответственность — развивать госпаблики в регионах», — говорит эксперт.

Он также отмечает, что именно госпаблики стали самой удобной и точной системой коммуникации между представителями власти и гражданами.

В Татарстане для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникации с подписчиками. С начала года было проведено 22 обучения, участниками которых стали 910 человек. Кроме того, до конца года планируется проведение двух масштабных мероприятий – двухдневного медиафорума для пресс-секретарей органов власти, а также форума «Госпаблики» для сотрудников учреждений, подведомственных органам власти.