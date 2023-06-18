Число поданных электронных обращений при оформлении недвижимости в РТ выросло на 50%

В Татарстане на 50% увеличилось число электронных обращений при оформлении недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по республике.

Отмечается, что с начала года было подано около 170 тыс. онлайн-заявлений на учетно-регистрационные действия, в 2022 году — чуть более 112 тыс.

«Количество таких заявлений на кадастровый учет возросло в 4,5 раза (38,5 тысяч), а на регистрацию права — на 26% (125,2 тысяч)», — сказано в сообщении ведомства.