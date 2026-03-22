Число перевозчиков такси в России за год выросло почти вдвое

Количество работающих в России перевозчиков такси в 2025 году увеличилось почти в два раза – до 335,9 тыс., а число машин в их распоряжении выросло на 48%, достигнув 1,3 млн. Такая динамика во многом связана с вступлением в силу закона о локализации такси, сообщает «Ъ» со ссылкой на подсчеты Международного евразийского форума такси (МЕФТ).

По данным форума, основанным на информации Минтранса, количество перевозчиков за год выросло на 98%. Наиболее заметно увеличилось число самозанятых – в 2,8 раза, до 230,9 тыс. Индивидуальных предпринимателей стало больше на 22%, до 98,9 тыс., тогда как рост числа юрлиц составил всего 8%.

В службе заказа такси «Максим» считают, что резкий рост обеспечен легализацией существующего рынка. Этому способствовала совместная работа агрегаторов и налоговых органов по переводу водителей в статус самозанятых. Директор МЕФТ Александр Басалаев, в свою очередь, отмечает и органический рост: всё больше людей рассматривают такси как форму дополнительного или временного заработка.

Число зарегистрированных служб такси выросло на 48%, до 2 тыс. Это связывают с законом о локализации, вступившим в силу с 1 марта 2026 года, который потребовал внести все автомобили в специальный реестр. При этом в «Максим» обращают внимание, что одну машину нередко используют несколько водителей.

Среди автомобилей, используемых в такси, лидирует продукция АвтоВАЗа – 27,1% парка. Далее следуют Hyundai (10,8%), Volkswagen (7,3%), Toyota (5,6%) и Renault (5,1%).

В 2026 году, по прогнозам экспертов, регуляторный фактор будет влиять на рынок меньше, а темпы роста станут более сдержанными. Денис Тверской из Strategy Partners сомневается, что количество перевозчиков вырастет более чем на 15–25%. Александр Басалаев не исключает, что с рынка могут уйти до 30% таксопарков, столкнувшихся со сложностями при обновлении машин.

Автомобили и их обслуживание значительно подорожали, а старые машины приходится списывать из-за возраста и требований к безопасности. В «Максим» называют окупаемой стоимостью автомобиля для работы в регионах 1,5 млн рублей, однако большинству моделей этот критерий не соответствует, их стоимость находится в диапазоне 2,5–4 млн рублей.

При этом спрос на услуги такси сохраняется высоким. По данным «Платформы ОФД», с 1 января по 15 февраля 2026 года число поездок в России выросло на 7% год к году. По данным Росстата, средняя стоимость поездки в Москве в январе выросла на 30% в годовом выражении, составив 80,97 рубля за километр, в Петербурге — на 0,3% (59,88 рубля), в целом по России – на 8% (49,31 рубля).