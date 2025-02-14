Число отравлений алкоголем в Татарстане выросло в 1,2 раза

В январе 2025 года в Татарстане зафиксировали 54 случая отравлений алкоголем (1,3 на 100 тыс. населения), что в 1,2 раза больше, чем в январе прошлого года (45 случаев, или 1,1 на 100 тыс. населения). Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Большинство пострадавших были взрослыми старше 18 лет – 92,6% (50 человек), тогда как подростками стали 3,7% (2 случая), а детьми – тоже 3,7% (2 случая). Среди пострадавших мужчин оказалось 88,9%.

По социальному положению: 35% пострадавших – безработные, 5% – работающие, 14,8% – пенсионеры, 3,7% – школьники, 2,6% – студенты, остальные 38,9% – прочие категории.

Чаще всего отравления происходили из-за употребления этанола (64,8%), затем следуют отравления спиртом неуточненного происхождения (22,2%), метанолом (11%) и 2-пропанолом (2%).

Показатель смертности от отравлений алкогольной продукцией остался на прежнем уровне – 0,4 на 100 тыс. населения, или 18 случаев, как и годом ранее.