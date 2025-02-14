news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 февраля 2025 08:52

Число отравлений алкоголем в Татарстане выросло в 1,2 раза

В январе 2025 года в Татарстане зафиксировали 54 случая отравлений алкоголем (1,3 на 100 тыс. населения), что в 1,2 раза больше, чем в январе прошлого года (45 случаев, или 1,1 на 100 тыс. населения). Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Большинство пострадавших были взрослыми старше 18 лет – 92,6% (50 человек), тогда как подростками стали 3,7% (2 случая), а детьми – тоже 3,7% (2 случая). Среди пострадавших мужчин оказалось 88,9%.

По социальному положению: 35% пострадавших – безработные, 5% – работающие, 14,8% – пенсионеры, 3,7% – школьники, 2,6% – студенты, остальные 38,9% – прочие категории.

Чаще всего отравления происходили из-за употребления этанола (64,8%), затем следуют отравления спиртом неуточненного происхождения (22,2%), метанолом (11%) и 2-пропанолом (2%).

Показатель смертности от отравлений алкогольной продукцией остался на прежнем уровне – 0,4 на 100 тыс. населения, или 18 случаев, как и годом ранее.

#отравление алкоголем #управление роспотребнадзора по рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025