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Число отправленных с ж/д вокзала Казани пассажиров за 10 месяцев выросло на 9%
Количество пассажиров, отправленных с железнодорожного вокзала Казань за десять месяцев, выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
«Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзального комплекса Казань отправились 1,9 млн пассажиров в январе — октябре 2024 года», — говорится в сообщении.
За такой же период с вокзала Казань-Восстание было отправлено 568 тыс. человек, что на 1% больше, чем за десять месяцев прошлого года.
Всего с января по октябрь с крупных вокзалов Горьковской железной дороги отправились более 17,5 млн пассажиров. Это на 6% выше уровня аналогичного периода 2023 года.
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