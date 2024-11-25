Число отправленных с ж/д вокзала Казани пассажиров за 10 месяцев выросло на 9%

Количество пассажиров, отправленных с железнодорожного вокзала Казань за десять месяцев, выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзального комплекса Казань отправились 1,9 млн пассажиров в январе — октябре 2024 года», — говорится в сообщении.

За такой же период с вокзала Казань-Восстание было отправлено 568 тыс. человек, что на 1% больше, чем за десять месяцев прошлого года.

Всего с января по октябрь с крупных вокзалов Горьковской железной дороги отправились более 17,5 млн пассажиров. Это на 6% выше уровня аналогичного периода 2023 года.