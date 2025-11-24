Число онлайн-продавцов в Татарстане выросло до 72 тысяч

Число онлайн-продавцов в Татарстане за девять месяцев 2025 года выросло более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло около 72 тысяч субъектов. Такие данные приводит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Согласно статистике организации, жители республики чаще всего приобретали в интернете продукты питания, мебель и товары для дома, одежду и обувь, а также цифровую и бытовую технику и различные цифровые сервисы.

В регионе действует программа развития интернет-торговли на 2023-2025 годы, утвержденная распоряжением Кабинета министров Татарстана. Она предусматривает меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, работающих в сфере онлайн-продаж.

В рамках программы организуются форумы и конференции по вопросам логистики и электронной коммерции, расширяется сотрудничество с международными маркетплейсами, увеличивается сеть пунктов приема и выдачи товаров, налаживается взаимодействие с логистическими операторами.

Также предусмотрены льготные условия для компаний, строящих распределительные центры, и образовательные инициативы для повышения компетенций предпринимателей и самозанятых.

Меры поддержки селлеров реализуются Министерством экономики Татарстана и институтами развития республики в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».