Число оформления полисов ОСАГО в Казани выросло на 21%

Средняя стоимость полиса ОСАГО в Казани снизилась с 7 951 до 7 290 рублей, что на 8% меньше, чем годом ранее. В целом по России показатель сократился на 6% – до 6 157 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса «Сравни», которые имеются в распоряжении «Татар-информа».

Среди самых популярных марок автомобилей в Казани лидирует ВАЗ, за ним следуют Kia и Hyundai. Средний возраст водителей составляет 42 года. При этом число оформленных полисов ОСАГО в городе выросло на 21%, тогда как по стране – на 24%.

В сегменте потребительского кредитования зафиксировано снижение спроса. Общая сумма запрошенных кредитов в Казани сократилась с 13 млрд рублей в 2024 году до 4,9 млрд рублей в 2025 году. По России показатель уменьшился с 830,8 млрд до 607,6 млрд рублей.

Средняя сумма заявки в Казани снизилась с 909,1 тыс. до 820,2 тыс. рублей, по стране – с 787,5 тыс. до 643,4 тыс. рублей. Уровень одобрения кредитов в Казани составляет 27%. При этом город выделяется высокой долей молодых заемщиков до 30 лет – 37% в 2024 году и 36% в 2025 году, что выше среднероссийских значений.

В сегменте микрофинансовых организаций, напротив, наблюдается рост. Средняя сумма запрошенного займа в Казани увеличилась на 22% и достигла 22 311 рублей, по стране рост составил 23% – до 22 186 рублей. Средний размер выданного займа вырос на 26% – до 10 771 рубля, тогда как в России – до 10 589 рублей (+23%).

Максимальная сумма запрошенного займа в 2025 году составила 300 тыс. рублей против 100 тыс. рублей годом ранее, что соответствует общероссийской тенденции.

В страховании имущества физических лиц количество проданных полисов в Казани увеличилось на 74%, по России – на 90%. Средняя стоимость полиса снизилась на 5,6% и составила 2 845 рублей, тогда как в среднем по стране снижение составило 0,7% – до 3 253 рублей.

Основными страховыми рисками остаются ответственность перед соседями, а также повреждение отделки, ремонта, мебели и техники – такая структура характерна для всех регионов. Среди оформивших полисы в Казани 11% составляют люди до 30 лет, 42% – в возрасте 30–39 лет, 29% – 40–49 лет и 19% – старше 50 лет.

Продажи полисов ипотечного страхования в Казани выросли на 53%, при этом их средняя стоимость снизилась на 3% – до 4 051 рубля. В гендерной структуре преобладают мужчины – 59%, женщины составляют 41%.

Среди вкладов наиболее популярными суммами в Казани остаются диапазоны 350–450 тыс., 550–700 тыс. и 750–850 тыс. рублей. Наиболее востребованные сроки – 3 месяца, 6 месяцев и 1 год, что совпадает с общероссийской практикой.

Гендерное распределение вкладчиков в Казани отличается заметным перевесом в сторону мужчин – 70% против 30% (по России – 60% к 40%). Основной возраст вкладчиков – от 25 до 40 лет, что также соответствует общероссийским показателям.

Средний кредитный рейтинг жителей Казани вырос с 551 до 589 баллов, то есть на 38 пунктов. По России показатель увеличился с 584 до 618 баллов. Всего за время существования сервиса «Кредитный рейтинг» пользователи проверили свои данные более 2,6 млн раз.