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Число оформивших единое пособие будущих мам в Татарстане сократилось до 3 тысяч
В этом году единое пособие в Татарстане получают 3 тыс. будущих матерей. В прошлом году на аналогичную дату этим видом государственной поддержки воспользовались 3,4 тыс. женщин. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Социального фонда России по Республике Татарстан.
«Единое пособие выплачивается с января 2023 года, и [оно] назначается не только семьям с детьми до 17 лет, но и женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности. Размеры единого пособия были увеличены в феврале 2024 года в связи с увеличением прожиточных минимумов. В прошлом году за аналогичный период данным видом выплат воспользовались 3,4 тыс. будущих мам из нашего региона», — пояснили в пресс-службе.
Единое пособие положено беременной женщине, если она встала на учет в женскую консультацию в первые 12 недель беременности. При этом ежемесячный среднедушевой доход семьи не должен превышать одного прожиточного минимума на душу населения, установленного в Татарстане. Кроме того, женщина должна быть гражданкой России, а ее семья — проходить по имущественным критериям.
Обратиться за пособием будущие мамы могут во время первых 12 недель беременности. Мера поддержки выплачивается с месяца постановки на учет, но не ранее шести недель беременности.
Размер ежемесячной выплаты зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в республике (50% — 7158,50 рубля, 75% — 10 737,75 рубля, 100 % — 14 317 рублей).
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