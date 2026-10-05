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Экономика 5 октября 2026 19:31

Число официально занятых россиян за четыре года выросло на 1,3 млн человек

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Число официально работающих граждан России за последние четыре года увеличилось на 1,3 млн человек. При этом количество трудоспособных россиян без подтвержденного дохода сократилось на 3,7 млн, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, его слова приводит «Коммерсантъ».

«За последние четыре года число официально трудящихся выросло на 1,3 млн человек. Одновременно число трудоспособных лиц, не имеющих официального дохода, уменьшилось на 3,7 млн человек», – сказал Егоров на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, одним из факторов легализации доходов стало развитие льготных налоговых режимов. В 2025 году число активных самозанятых, осуществлявших деятельность, достигло 9,5 млн человек.

Кроме того, за последние четыре года число официально трудоустроенных иностранных работников увеличилось почти на 3 млн человек.

#ФНС России #работа #занятость #занятость населения #самозанятость
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