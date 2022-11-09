Число обращений на телефоны доверия в Татарстане за два года выросло на 25-30%

В Татарстане число обращений на телефоны доверия за последние два года выросло на 25-30%. Это связано с тем, что люди начинают привыкать к тому, что помощь специалистов-психологов – это норма. Об этом во время интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«За последние два года прирост порядка 25-30%. Основная масса связана с детско-родительскими отношениями, трудностями во взаимоотношениях со сверстниками и буллингом. Регулярно приходят и запросы, связанные с самоопределением подростков», – сообщил министр.

Он добавил, что психологи зачастую выступают и в роли медиаторов для семейных пар. Нередко после консультации со специалистом молодые люди решают не разводиться.

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