Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,2 млн

На специальную программу «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило уже свыше 1,2 миллиона обращений. Об этом рассказали в эфире канала «Россия 1».

Подача заявок осуществляется несколькими способами: по номеру 8-800-200-40-40, в СМС и ММС, соцсетях, на специальном сайте «Москва — Путину» и в мобильном приложении.

Как отметила в интервью Первому каналу руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская, часто в обращениях поднимаются такие темы, как поддержка бойцов СВО, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и медицины. К обработке запросов привлекли искусственный интеллект.