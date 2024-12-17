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Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,2 млн
На специальную программу «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило уже свыше 1,2 миллиона обращений. Об этом рассказали в эфире канала «Россия 1».
Подача заявок осуществляется несколькими способами: по номеру 8-800-200-40-40, в СМС и ММС, соцсетях, на специальном сайте «Москва — Путину» и в мобильном приложении.
Как отметила в интервью Первому каналу руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская, часто в обращениях поднимаются такие темы, как поддержка бойцов СВО, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и медицины. К обработке запросов привлекли искусственный интеллект.
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