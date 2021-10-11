В Казани число вызовов скорой из-за ОРВИ и пневмонии увеличилось с 300 до 500 в сутки

С 1 сентября по настоящее время в Казани фиксируется увеличение количества вызовов скорой медицинской помощи из-за ОРВИ и пневмонии с 2230 до 3500 случаев в неделю, или с 330 за сутки в сентябре до 500 случаев в настоящее время. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана заявил исполняющий обязанности начальника Управления здравоохранения Рамиль Мухаматдинов.

«За указанный период также увеличилось количество обращений в провизорные госпитали — с 380 до 640 в сутки. Это Республиканская клиническая больница, Республиканская инфекционная больница, городская клиническая больница №7 города Казани, которые обеспечивают диагностику новой коронавирусной инфекции в условиях приема диагностических отделений и определяют необходимость госпитализации пациентов», — отметил докладчик.

Временные инфекционные госпитали работают в очень напряженном режиме, но, несмотря на это, обеспечивают госпитализацию пациентов в необходимом объеме. Проводится постоянный мониторинг коечного фонда, уточнил и. о. главы Управления здравоохранения.

Рамиль Мухаматдинов заметил также, что эпидемиологическая ситуация с новым коронавирусом в Казани остается напряженной. Ситуацию осложняет сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Каждый случай обращения рассматривается как потенциальное заболевание Covid-19 с проведением полного объема исследований для подтверждения или исключения данного диагноза.

«Это проведение ПЦР-исследований, мазков из носа и ротоглотки, компьютерной томографии органов грудной клетки и многое другое», — уточнил он.