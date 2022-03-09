Число обращений к детскому омбудсмену Татарстана по вопросам образования выросло на 50%

Количество обращений граждан к детскому омбудсмену Татарстана по вопросам образования в 2021 году выросло на 50%. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Треть обращений граждан касалась вопросов образования. Их количество увеличилось на 50%. В сфере дошкольного образования приоритетной задачей остается рост числа мест в детсадах для детей от 1,5 до 3 лет, которая находит свое решение», – сказала докладчик.

По словам Волынец, проблемным остается вопрос капитального ремонта детских садов. Она отметила, что согласно анализу, более 50% детских садов нуждаются в ремонте. «Остро стоит этот вопрос в Казани, Набережных Челнах, Бугульминском и Зеленодольском районах», – подчеркнула детский омбудсмен.

Всего за прошлый год в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане поступило 2 124 обращения, что на 19% больше, чем в 2020 году. Чаще всего к детскому омбудсмену обращались по вопросам социальных выплат, устройства в школы и детсады, по поводу конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях.