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Общество 28 марта 2025 14:33

Число обращений к детскому омбудсмену РТ по конфликтам в школах выросло на 58%

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В Татарстане за прошлый год по сравнению с 2023 количество обращений к детскому омбудсмену по конфликтам в школах увеличилось на 58% и составило около 140. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на восьмом заседании Государственного Совета РТ.

«Увеличивается количество конфликтов в школах, в том числе этому содействует, наверное, негативный информационный фон, в котором мы все находимся. За прошлый год произошел очень значительный рост», – рассказала детский омбудсмен.

Волынец отметила, что не всегда в школах работает конфликтная комиссия, которая должна создаваться при каждом обращении. «Бывает, что кто-то предпочитает не замечать, что конфликт есть», – констатировала она.

По словам Волынец, одним из инструментов для повышения безопасности детей стало бесплатное мобильное приложение «Заступник». С его помощью ребенок может мгновенно подать сигнал бедствия – помощь приходит уже через две минуты.

Кроме того, приложение интегрировано с экстренными службами, обеспечивая максимально оперативную реакцию.

#конфликты в школах #детский омбудсмен рт
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