Число новых ковид-случаев в России впервые с 22 апреля превысило 9 тысяч

За последние сутки количество новых ковид-случаев в России подскочило до 9 027 — днем ранее показатель составлял 6 183.

«По состоянию на 27 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 628 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,2%», — рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В 34 российских регионах увеличилось число госпитализаций, в 48 — снизилось. По сравнению с 26 июля количество выздоровевших уменьшилось на 5,7%, составив 5 115 человек.