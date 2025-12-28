news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 декабря 2025 10:48

На переездах Горьковской ж/д число нарушений ПДД снизилось на 17%

Читайте нас в
Телеграм

На переездах Горьковской железной дороги, проходящей через 15 регионов страны, включая Татарстан, стало меньше нарушений правил дорожного движения. В январе–ноябре 2025 года зафиксировано 206 таких случаев – на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

При этом за 11 месяцев произошло семь столкновений автомобилей с поездами. Пострадали четыре человека. В прошлом году за тот же период было зарегистрировано 17 ДТП, в которых травмы получили 18 человек.

В компании отметили, что на магистрали продолжают работу по повышению безопасности на переездах: следят за их состоянием, проводят ремонт и модернизацию, устанавливают дополнительные системы контроля.

Профилактические рейды также остаются одним из основных инструментов. С начала года железнодорожники и сотрудники правоохранительных органов провели около 1,9 тыс. проверок и напомнили правила пересечения путей более чем 200 тыс. водителей.

#горьковская железная дорога #нарушение пдд #поезда
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

27 декабря 2025
Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

27 декабря 2025