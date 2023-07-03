Число нападений бездомных собак в Казани уменьшилось почти на треть

В Казани количество заявок на отлов бездомных собак сократилось на 30%, а нападений на людей — на 29%. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Сегодня мы фиксируем снижение количества заявок на отлов на 30% — 2058 за первые пять месяцев [этого года] вместо почти 3 тыс. за аналогичный период прошлого года», — рассказал докладчик.

Кроме того, жалобы от горожан на безнадзорных собак стали поступать реже. «Сократилось число жалоб горожан на [безнадзорных] животных в городе на 40%. И важно, что число покусов граждан бездомными животными также уменьшилось на 29%, почти на треть. Это зримые результаты программы „Казань без брошенных животных“», — пояснил он.

Проект «Казань без брошенных животных» стартовал два года назад, напомнил глава города Ильсур Метшин. «Важно последовательно двигаться к этой цели. Это касается вопроса безопасности людей, в первую очередь детей, а также гуманного отношения к животным», — отметил мэр.