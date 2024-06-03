«Число многодетных выросло вдвое»: какие выплаты положены семьям с детьми в Татарстане

В Татарстане 30% всех рожденных малышей – это первенцы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С начала года рождаемость упала на 6%

Снижение уровня рождаемости в Татарстане наблюдается с 2017 года. По итогам первого квартала этого года рождаемость в Татарстане упала на 6%. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации национального проекта «Демография».

«К сожалению, в этом году мы видим некоторое снижение – более 6% по числу родившихся за январь – март. Но, тем не менее, на тысячу населения число рождений составляет 8,3, как и в целом по стране. В ПФО показатель ниже – 7,6. В округе мы являемся лидерами», – сказала она.

Суммарный коэффициент рождаемости – сколько приходится на одну женщину детородного возраста рожденных детей в республике – равен 1,45, в целом по России – 1,41.

«У нас максимальные значения были в 2015 году, когда был демографический пик. Данный показатель составлял тогда более 1,8», – подчеркнула Зарипова.

Число многодетных выросло за последние десять лет вдвое. Сегодня каждый пятый житель республики – ребенок. Вопросам социальной поддержки семей с детьми республика уделяет первоочередное внимание.

По итогам первого квартала этого года рождаемость в Татарстане упала на 6%, сообщила Эльмира Зарипова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Новшества 2024 года при назначении пособий

На различные меры социальной поддержки семей с детьми в этом году в Татарстане будет направлено более 35 млрд рублей, в том числе более 19 млрд – из республиканского бюджета.

«Главной мерой поддержки является единое пособие. Семья, воспитывающая детей до 17 лет, где доходы ниже прожиточного минимума и соответствующий уровень имущественной обеспеченности, может претендовать на меры поддержки. На это в этом году предусмотрено более 26 млрд рублей, около 23% детей сейчас получают выплаты», – сказала Эльмира Зарипова.

С 2024 года вступили в силу изменения в правила назначения единого пособия. Теперь в доходах не учитываются выплаты за звания «Мать-героиня», за награду орденом или медалью ордена «Родительская слава». Также в составе доходов не учитываются проценты по счетам в банках, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой или попечительством. Буквально на днях появилось еще одно новшество.

«С 1 июня не учитываются и те средства, которые заработали несовершеннолетние в период трудовой деятельности в каникулярное и свободное от учебы время», – добавила Зарипова.

Также с 1 июня вступили в силу изменения по учету алиментов при назначении единого пособия.

«Теперь если есть решение суда, то в расчете доходов будут учитываться фактически поступившие денежные средства. Если родители разошлись и не оформили через суд решение об алиментах, то с 1 июня размер алиментов должен быть не менее одной четвертой МРОТ на одного ребенка, одной третьей МРОТ – на двоих детей и одной второй МРОТ на троих и более детей», – подчеркнула министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

На различные меры социальной поддержки семей с детьми в этом году в Татарстане будет направлено более 35 млрд рубле Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Родители продолжают получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 года при выходе на работу

Кроме того, с этого года за работающими родителями сохраняется право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года

«Раньше если женщина находилась в декрете с ребенком до 1,5 лет, она получала выплаты, но после выхода на работу они прекращались. Сегодня людям, оформившим отпуск по уходу за ребенком, а это могут быть и папы, и мамы, даже при выходе на работу выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года», – пояснила Зарипова.

Кроме того, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и инвалидом с детства первой группы теперь могут получать и частично занятые родители или усыновители.

«Запрос был очень большой от мам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Раньше, если женщина выходила на работу, выплата пособия прекращалась. Сегодня, если она выходит на неполный рабочий день, выплаты продолжаются», – добавила глава Минтруда РТ.

Число многодетных семей выросло за последние десять лет вдвое Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благодаря сельским выплатам число многодетных выросло в два раза

Кроме федеральных мер поддержки в Татарстане есть региональные меры, направленные на поддержку малообеспеченных семей и стимулирование рождаемости. К примеру, «сельские выплаты».

Это единовременная выплата женщинам, проживающим в сельской местности. При рождении первого ребенка размер выплаты женщине в возрасте до 25 лет составляет 50 тыс. рублей, а при рождении третьего и последующих детей женщина до 29 лет получает 100 тыс. рублей. Меры поддержки предоставляются без учета доходов. И эта мера поддержки дает результаты.

«Эта мера позволила сохранить долю рождений первенцев на уровне 31-32% и поднять долю рождения третьих детей. Такую поддержку мы ввели в 2018 году и сегодня видим увеличение в два раза числа многодетных семей. Большинство многодетных семей проживает на селе. В условиях демографической ямы – это серьезный результат», – считает Эльмира Зарипова.

Семьи региона, в которых доход ниже прожиточного минимума, получают раз в год сертификат на лекарства в размере 10 тыс. рублей (до достижения ребенком трех лет). Также малообеспеченные семьи при рождении малыша в роддоме получают в подарок комплекты детских принадлежностей. И еще одна важная мера поддержки для малообеспеченных семей – стопроцентная компенсация родительской платы за детский сад.

Для популяризации семейных ценностей, с 2000 года в республике учреждена медаль «Ана даны – Материнская слава», которой награждаются матери, родившие и достойно воспитывающие пять детей и более. Ею награждены 1,5 тыс. женщин. В 2022 году учреждена медаль «Родительская доблесть» для семей, которые воспитывают или воспитали семь и более детей. С 2022 года награду получили 13 семей. Размер единовременной выплаты составляет 200 тыс. рублей.