Число мастеров народных промыслов в Татарстане превысило 130 человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогам августа 2026 года в Татарстане насчитывалось более 130 мастеров народных и художественных промыслов. Годом ранее в республиканском реестре было зарегистрировано около 30 таких специалистов. Данные приводит реестр мастеров народных и художественных промыслов Татарстана, который ведет Министерство культуры республики.

Чаще всего мастера изготавливают украшения и аксессуары, предметы быта и интерьера, а также национальную одежду.

Еще одно направление креативного предпринимательства – коммерческие музеи. По итогам девяти месяцев 2026 года Татарстан вошел в десятку регионов России по числу предпринимателей, открывающих такие музеи. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Министерство экономики Татарстана и подведомственные ему организации оказывают комплексную поддержку представителям креативного малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

К финансовым инструментам относится микрозаем «Приоритетный» по ставке 8% годовых на сумму до 5 млн рублей. Также предпринимателям доступна гарантийная поддержка, которая помогает получить финансирование тем, у кого нет собственного залога. Микрозаймы выдает Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан, подведомственный Минэкономики РТ.

Нефинансовую поддержку предоставляет центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ. Предприниматели могут бесплатно участвовать в ярмарках, получать консультации, проходить образовательные программы и акселерацию. Центр также помогает продвигать товары, выходить на маркетплейсы и участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также предлагает софинансирование отдельных услуг.

В октябре 2026 года в Татарстане запустили государственную программу, предусматривающую софинансирование 90% расходов на рекламное сопровождение бизнеса. Она включает полный цикл услуг: от создания и продвижения сайта до разработки фирменного стиля. При оформлении бренда можно использовать элементы культурного кода региона из каталога Национального музея Республики Татарстан.

21 октября при содействии Минэкономики РТ и подведомственных организаций в Центре уникального мастерства в Казани прошел Международный форум креативных индустрий и народных художественных промыслов «Сделано в России. Культурный код». В нем приняли участие более 300 человек – мастера народных художественных промыслов, ремесленники, дизайнеры и предприниматели креативной сферы.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса в Татарстане можно узнать на сайте Минэкономики РТ или по телефону Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.