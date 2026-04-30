Общество 30 апреля 2026 13:43

Число каналов в «МАКСе» превысило 7 млн, их аудитория достигла 300 млн

Фото: © «Татар-информ»

Количество публичных и приватных каналов в национальном мессенджере «МАКС» превысило 7 млн, а их суммарная аудитория достигла 300 млн подписчиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На конец апреля в сервисе насчитывается порядка 300 тыс. публичных каналов и более 6,7 млн приватных. При этом во второй половине месяца пользователи создавали свыше 100 тыс. приватных каналов ежедневно.

Наиболее востребованными остаются новостные каналы, а также блоги, посвященные образованию и кулинарии.

Публичные каналы в «МАКСе» были запущены в июле 2025 года для авторов, зарегистрированных в реестре Роскомнадзора. Возможность создавать приватные каналы стала доступна всем пользователям с февраля 2026 года.

Кроме того, в марте текущего года авторы с аудиторией от 10 тыс. подписчиков получили возможность пройти верификацию и получить специальную отметку А+.

#мессенджер Max
Самое читаемое
«Как будто попали в сказку»: первые впечатления от казанского ЦУМа – Центра уникального мастерства

«Как будто попали в сказку»: первые впечатления от казанского ЦУМа – Центра уникального мастерства

29 апреля 2026
Минниханов вручил государственные награды выдающимся жителям Татарстана

Минниханов вручил государственные награды выдающимся жителям Татарстана

29 апреля 2026
