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Число ипотечных сделок в Татарстане за год выросло на 37%
За десять месяцев 2023 года в Татарстане почти на 37% выросло число ипотечных сделок. Так, в прошлом году их было 78,5 тыс., а по итогам октября этого года — около 108 тыс. Об этом сообщает Управление Росреестра по РТ.
Почти на 50% увеличился спрос на земельные участки — с 26,1 тыс. сделок до 39 тыс. По жилым помещениям рост составил 33%, по нежилым — 26%.
За октябрь в республике зарегистрировано около 13,5 тыс. ипотек — на 46,3% больше, чем в этом же месяцев 2022 года.
По данным татарстанского Росреестра, при электронной подаче заявлений срок рассмотрения в 96% случаев не превышал 24 часов. Число таких случаев выросло в 2,2 раза.
«В этом году татарстанцы стали чаще использовать кредитные средства для улучшения своих жилищных условий, — заметила замруководителя республиканского управления Лилия Бурганова. — При этом практически по всем ипотечным сделкам по документам, поданным в Росреестр Татарстана банками электронно, решения принимались буквально в течение суток».
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