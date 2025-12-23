Число индивидуальных инвестиционных счетов в России превысило 6,3 млн

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в 2025 году выросло до 6,3 млн благодаря интересу к инструменту со стороны клиентов брокеров. Об этом говорится в статистике на сайте Центробанка РФ.

«Общее число ИИС превысило 6,3 млн единиц, при этом инвесторы стали чаще открывать более одного ИИС третьего типа», – говорится в сообщении.

Для сравнения – к концу 2024 года число ИИС в России составляло 6,1 млн. Объем активов на счетах вырос с 595 млрд рублей в 2024 году до 753 млрд рублей по итогам третьего квартала 2025 года.

Средний размер брокерского ИИС поднялся с 93 тыс. в 2024 году до 116 тыс. рублей в третьем квартале 2025 года, в сегменте доверительного управления (ДУ) показатель вырос со 197 тыс. рублей в 2024 году до 227 тыс. рублей в третьем квартале текущего года.

Нетто-приток на (ИИС) средств клиентов брокеров в третьем квартале 2025 года составил 59 млрд рублей, в рамках ДУ – менее 1 млрд рублей.

«Нетто-приток приток средств на ИИС оказался максимальным с начала 2025 года. Клиенты брокеров внесли на счета 59 млрд рублей (за вычетом изъятий). Также впервые с четвертого квартала 2021 был зафиксирован небольшой нетто-приток средств на ИИС в рамках ДУ. Взносы на ИИС увеличились на фоне снижения доходности альтернативных инструментов для вложения средств», – говорится в сообщении Центробанка РФ.

Интерес к инструменту сохранили клиенты брокеров, которые открыли в третьем квартале этого года около 174 тыс. ИИС (закрыли 88 тыс. счетов).

В 2024 году в России появился новый тип ИИС под номером 3. С тех пор ИИС первого и второго типа больше не открывают – можно открыть только ИИС-3. Старые ИИС, открытые до 31 декабря 2023 года, продолжают действовать, и их можно перевести в ИИС-3.

В Минэкономики Татарстана отмечают, что ИИС-3 – это специальный брокерский счет. Он позволяет инвестировать на фондовом рынке и получать налоговые льготы. Можно вернуть 13 или 15% от суммы пополнения (но не более 52 тыс. рублей и 60 тыс. рублей в год соответственно). Второе преимущество – можно не платить налог на доход от продажи ценных бумаг, если они были во владении более пяти лет.

«Сейчас счет открывается минимум на пять лет, но начиная с 2027 года минимальный срок будет постепенно увеличиваться. Также у вас может быть до трех ИИС одновременно», – пояснили в Минэкономики РТ.

Дивиденды можно выводить без ограничений, а средства со счета допускается снять досрочно без утраты налоговых льгот в ряде особых случаев – например, для оплаты дорогостоящего лечения. Перечень таких ситуаций утвержден Правительством России.

Если говорить о разнице ИИС-3 и вклада, то вклад гарантирует сохранность ваших средств, а ИИС-3 дает возможность большего заработка благодаря льготам и доступу к рынку акций. Когда ключевая ставка снижается и проценты по вкладам падают, инвестиции на ИИС-3 становятся более выгодными.