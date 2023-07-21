Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число госпитализированных в Тамбове с подозрением на холеру выросло до двух
В Тамбовской области двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру,сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.
«На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один - с клиническими проявлениями инфекции, второй – без клинических проявлений. Состояние пациентов удовлетворительное», – указано в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки обследовано около 400 человек контактных лиц, проявлений инфекционного заболевания у обследованных не выявлено.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что у гражданина Индии в Тамбовской области выявили холероподобный возбудитель.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа