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Руc Тат
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Происшествия 21 июля 2023 19:29

Число госпитализированных в Тамбове с подозрением на холеру выросло до двух

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В Тамбовской области двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру,сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

«На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один - с клиническими проявлениями инфекции, второй – без клинических проявлений. Состояние пациентов удовлетворительное», – указано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки обследовано около 400 человек контактных лиц, проявлений инфекционного заболевания у обследованных не выявлено.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у гражданина Индии в Тамбовской области выявили холероподобный возбудитель.

#холера #тамбов
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