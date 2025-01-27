Число франчайзинговых магазинов «Пятёрочка» за год выросло в 1,5 раза

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Количество франчайзинговых магазинов «Пятёрочка» по итогам прошлого года выросло на 53%, до 487. Количество новых партнёров сети за год возросло почти втрое.

Франшиза бренда вызывает большой интерес у предпринимателей по всей стране: за 2024 год поступило свыше 8 тысяч заявок на открытие новых магазинов по всей России.

Лидером по количеству открытых магазинов стала Московская область, на регион пришлось более трети всех новых франчайзинговых точек. Также активно запускались магазины в Ленинградской (21), Волгоградской (13), Владимирской (10) и Калужской (7) областях.

Одним из заметных событий стал выход сети по мастер-франшизе в новый регион – Якутию. Кроме того, стартовала программа франчайзинга для привлечения предпринимателей на Дальнем Востоке.

В конце года 2024 года был реализован еще один уникальный проект в Воркуте по передаче всех действующих в городе магазинов стратегическому партнеру-франчайзи. Сделка была заключена на индивидуальных условиях: хранение и логистику товаров обеспечивает франчайзи с помощью собственной инфраструктуры, что оказалось экономически выгодно для обеих сторон.

«Пятёрочка» активно расширяет франчайзинговую сеть, привлекая также и новых предпринимателей. Так, в 2024 году сеть начала сотрудничество с 79 новыми партнёрами, которые уже успели открыть свой первый магазин либо находятся в процессе открытия. В настоящее время общее число партнеров сети насчитывает 174 предпринимателя из разных регионов страны. На каждого партнёра при этом приходится в среднем около пять франчайзинговых точек, а более половины (52%) франчайзи управляют более чем двумя магазинами.

«Прошлый год стал во многом прорывным для франчайзинга «Пятёрочки». Мы запустили онлайн-платформу для наших партнеров, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать работу магазинов, анализировать бизнес-показатели, получать детализированные отчёты, а также заказывать HR-услуги — от подбора и оценки до обучения персонала. Этим инструментом уже активно пользуются наши франчайзи, и мы будем дорабатывать и расширять ее функционал, укрепляя наше конкурентное преимущество», – отметил директор департамента развития франчайзинга «Пятёрочки» Михаил Кольцов.

Он добавил, что сеть запустила возможность приобретения уже готового бизнеса. Кроме того, команда привлечения в прошлом году провела 10 встреч с предпринимателями по всей стране – от Калининграда до Владивостока, на которых познакомила бизнес с продуктом компании.

«Наша франшиза наконец стала доступна на Дальнем Востоке, где мы видим большие перспективы развития именно через партнерство и находимся в активном диалоге с местными предпринимателями. Все это в комплексе безусловно внесло вклад в итоги 2024 года», – рассказал Кольцов.

Торговая сеть работает по модели обратного франчайзинга, при которой берет на себя все вопросы по товарообороту, ценообразованию, логистике и маркетингу и оказывает постоянную поддержку франчайзи. Сумма требуемых от партнера первоначальных вложений составляет от 3-5 млн рублей на приобретение по франшизе действующего магазина и 20 млн на полностью новую точку.

«Пятёрочка» также инвестирует в магазин 7-8 млн на закупку товара для партнёра. Поэтому сеть заинтересована в успехе франчайзи. Средний срок окупаемости одной точки составляет 36-42 месяца.

В 2025 году «Пятёрочка» планирует открыть более 400 магазинов по франшизе.

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