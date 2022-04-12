Число ДТП с детьми в РТ за первые три месяца года уменьшилось, по сравнению с 2021 годом

В республиканской Госавтоинспекции сообщили актуальные данные по поводу детского травматизма в ДТП за первые три месяца 2022 года. Так, за первый квартал в республике произошло 64 ДТП, в которых погибли три ребенка и еще 66 получили различные травмы.

По сравнению с аналогичной статистикой за прошлый год, число аварий с детьми, а также количество пострадавших и погибших стало меньше.

Самым «травмоопасным днем недели» для детей стала суббота, а время суток – с семи до восьми часов утра. Чаще всего в аварии попадали дети от 13 до 14 лет. По неосторожности самих школьников произошло 11 ДТП, в котором погиб один ребенок.

Кроме того, по-прежнему остается актуальной проблема ДТП с участием детей-пассажиров: такие случаи составляют половину от всей статистики. В подавляющем большинстве подобные аварии произошли при столкновениях авто.

«Основные причины ДТП, в которых дети-пассажиры получили ранения: выезд на полосу для встречного движения, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора», – сообщил начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РТ Рамиль Ахтамзянов.

В ГИБДД напомнили, что детей необходимо перевозить в машине в специальном детском автокресле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Остальные случаи ДТП произошли с участием детей-пешеходов и одна авария – с ребенком-велосипедистом.

«Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. При переходе дороги с ребенком нужно обязательно взять его за руку. Особое внимание необходимо уделять использованию световозвращающих элементов и обеспечить их видимость водителям транспортных средств», – говорится в сообщении ГИБДД Татарстана.