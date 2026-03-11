Число детей на семейном обучении в Татарстане за год выросло на 12,5%

В Татарстане число детей, находящихся на семейном обучении, в прошлом году увеличилось на 12,5%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Среди сложных вопросов, поднимаемых на местах, – вопросы семейного образования несовершеннолетних. Число детей на семейном обучении неуклонно растет», – сказала детский омбудсмен.

Захарова подчеркнула, что часть детей, находящихся на семейном обучении, не проходят промежуточную аттестацию, так как родители считают ее необязательной. «Это нарушает систему контроля качества образования», – заявила она.

Кроме того, по словам детского омбудсмена, вызывает обеспокоенность деятельность нелицензированных онлайн-школ, где выявляются случаи предоставление некачественного образования, не отвечающего требованиям ФГОС.

«Мы не против данной формы, но в ряде случаев выявляются не только нарушения права ребенка на качественное образование, но и ситуации сокрытия неблагополучия в семье», – отметила она.

Захарова убеждена, что необходимо ставить вопрос об обязательном очном прохождении промежуточной аттестации.

«По итогам межведомственного круглого стола с участием объединения женщин-депутатов "Мэрхэмэт – Милосердием при Комитете Госсовета по образованию создана рабочая группа, которая разрабатывает законопроект. Думаю, что мы будем его защищать на федеральном уровне», – заключила она.