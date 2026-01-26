Число браков растет в Татарстане: в Актаныше сыграли свадьбу участника СВО

В ЗАГСе Актанышского района зарегистрировали брак участника специальной военной операции. Свадьбу сыграли Зуфар Закиров и его избранница Ангелина Ахмадеева. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа Кабмина РТ.

«Зуфар Закиров – уроженец села Татарские Ямалы. Новобрачных поздравила руководитель отдела ЗАГС Актанышского района Гульфина Мухамадиева. Она вручила молодым первый и главный семейный документ – свидетельство о браке», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ЗАГСа Кабмина РТ

Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова отметила, что регистрация брака для большинства молодых людей – «не просто красивое, запоминающееся событие, а осознанный выбор, к которому они готовятся взвешенно, с трепетом и ответственностью».

За прошлый год в республике было зарегистрировано 24 097 браков, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Рост количества браков отмечен впервые за последние три года. В Казани число браков выросло на 2%, а в районах – на 3%.