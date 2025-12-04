news_header_top
Общество 4 декабря 2025 15:13

Число авиарейсов из Казани в Шанхай увеличится в летнем сезоне до пяти в неделю

В летнем расписании полетов Международного аэропорта «Казань» запланированы пять рейсов в неделю в Шанхай. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор аэропорта столицы Татарстана Сергей Романцов.

«Сначала было два рейса. Потом перевозчик – China Eastern Airlines – увидел, что поток есть, и сейчас выполняется три рейса в неделю», – рассказал он.

Романцов добавил, что на внутренних авиалиниях у пассажиров более всего востребованы рейсы в Москву, а среди зарубежных направлений по количеству пассажиров лидируют Турция и ОАЭ.

«Турция – одно из самых востребованных туристических направлений, особенно летом. А для нас все рейсы востребованные. Чем больше будет перевозчиков, тем больше возможностей у пассажиров путешествовать по всему миру», – подчеркнул он.

