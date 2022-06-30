Число аварийных отключений электричества в Татарстане снизилось в 2,6 раза

За последние три года средняя частота аварийных отключений электроснабжения в Татарстане сократилась в 2,6 раза. Средняя продолжительность таких отключений снизилась в 2,8 раза, сообщили на заседании совета директоров АО «Сетевая компания».

Заседание провел в четверг, 30 июня, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба «Сетевой компании».

Фардиев рассказал, что частота плановых отключений энергии снижена в 1,5 раза. Их продолжительность снижена в 1,6 раза.

Таких результатов удалось добиться благодаря внедрению цифровых инновационных решений и технологий, объяснил гендиректор «Сетевой компании».