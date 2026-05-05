Число аварий в ЖКХ в России сократилось на 30 процентов

Количество аварий на сетях жилищно-коммунального хозяйства в России в 2025 году снизилось на 30%. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь – заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Муценек.

По его словам, таких показателей удалось достичь благодаря реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В его рамках за год построили и реконструировали более 1 300 объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работа по обновлению инфраструктуры продолжается.

Муценек также отметил, что в 2025 году в стране провели капитальный ремонт почти 50 тыс. многоквартирных домов. В результате условия проживания улучшились для 7,5 млн человек. Кроме того, было заменено почти 20 тыс. лифтов.