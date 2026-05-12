Число аварий на теплосетях Челнов растет – Магдеев предупредил о рисках нового сезона и обратился к «Татэнерго»

В Набережных Челнах за отопительный сезон произошло 79 аварий на теплосетях – на 10 больше, чем годом ранее. Мэр Наиль Магдеев заявил о снижении надежности коммунального хозяйства, связав это с недостаточным объемом ремонтов, и предупредил, что нерешенные проблемы могут вновь проявиться следующей зимой.





Наиль Магдеев заявил о снижении надежности коммунального хозяйства, связав это с недостаточным объемом ремонтов

Фото: nabchelny.ru

«Надежность вашего хозяйства падает»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на деловом понедельнике заявил о снижении надежности теплосетевого хозяйства города и недостаточном объеме ремонтов. По его словам, если в отопительный сезон 2024–2025 годов было зафиксировано 69 аварийных ситуаций, то в сезоне 2025–2026 годов их число выросло до 79.

Мэр обратился к «Татэнерго» и эксплуатирующим организациям с просьбой принять меры. Магдеев отметил также, что тарифы на тепло в Набережных Челнах самые низкие в республике.

«Мы надеемся, что нас услышат: ситуация ухудшается, нужно быть объективным. Мы обращаем ваше внимание и руководства «Татэнерго», что надежность вашего хозяйства падает. Потому что вместо 4% ежегодного ремонта от общей протяженности сети делаем 2–2,5%. Это суровая объективность, на которую, мы надеемся, внимание обратит и руководство республики», – отметил Магдеев, обращаясь к главе филиала «Набережночелнинских тепловых сетей» Айрату Зайнуллину.

Магдеев также заметил, что проблема носит в первую очередь финансовый характер.

«Эти вопросы требуют финансового решения. Нам бы не хотелось, чтобы потом искали крайних и виновных», – сказал он.

При устранении повреждений подача тепла жителям не прерывалась

Отопительный сезон 2025–2026 годов в Набережных Челнах завершился 4 мая. Как сообщил начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов, все системы теплоснабжения отработали в штатном режиме, несмотря на более суровую зиму.

Отопительный сезон в Челнах длился 227 дней – с 19 сентября 2025 года. Средняя температура зимой составила -3 градуса против -0,5 градуса годом ранее, а в январе морозы достигали -30. К началу сезона в городе подготовили 1 565 многоквартирных домов и 310 социальных объектов.

При устранении 79 повреждений подача тепла жителям не прерывалась. «Обращения жителей об отсутствии отопления были отработаны оперативно. В течение 10 дней после старта сезона системы выведены на стабильный режим», – отчитался Вильданов.

В 2025 году в Челнах капитально отремонтировали более 20,5 км тепловых сетей на сумму 1,2 млрд рублей.

Руслан Вильданов сообщил, все системы теплоснабжения отработали в штатном режиме, несмотря на более суровую зиму Фото: nabchelny.ru

Проблемы «как шило» выскочат в следующий отопительный сезон

Тем временем в Набережных Челнах началась подготовка к следующему отопительному сезону. В этом году планируется обновить 16,5 км тепловых сетей, что составляет 2,2% от общего количества. Сумма финансирования – 1,3 млрд рублей.

По федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Челнах планируют капитально отремонтировать около 21 км сетей на общую сумму 2 млрд рублей. Из них 9,14 км приходится на сети водоснабжения, еще 12,54 км – на водоотведение. В общей сложности обновить планируется 2,5% коммунальных сетей города.

Наиль Магдеев поручил главам районных администраций проанализировать все обращения жителей, поступившие в течение отопительного сезона, чтобы устранить проблемы до наступления холодов. По его словам, необходимо учитывать жалобы горожан на отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также проблемы с промерзанием стен и протечками кровли.

«Ничего не надо скрывать, никакой благостной картинки для себя не рисовать. Все это как шило выскочит в следующий отопительный сезон», – заключил Магдеев.