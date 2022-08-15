Число аварий на дорогах Татарстана за первое полугодие снизилось на 7,7%

Татарстан занял 52-е место среди регионов России по аварийности на дорогах за первые месяцы 2022 года. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 7,7%, говорится в исследовании РИА Рейтинг.

По данным аналитиков, с января по июнь на 100 тыс. автомобилей в республике произошло 107,6 ДТП с пострадавшими. Число раненых и погибших в авариях составило 50,1 на 100 тыс. жителей РТ.

«С января по июль 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий [по России], в которых пострадали люди, снизилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших — на 3,1%, раненых — на 7,2%», — говорится в материалах исследования.

Рейтинг за первое полугодие 2022 года возглавила Чечня: здесь с января по июнь произошло на 42,2% ДТП меньше, чем в эти же месяцы прошлого года. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором число дорожно-транспортных происшествий, наоборот, увеличилось — +4,6%, третьей оказалась Томская область с показателем −7%.