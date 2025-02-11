Число абортов в России за последние десять лет снизилось более чем в 3,5 раза

Число абортов за последние десять лет снизилось в России более чем в 3,5 раза, в этом направлении есть определенный резерв для повышения рождаемости. Об этом ТАСС рассказала директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко.

Шешко отметила, что отработана и применяется технология мотивационного анкетирования женщин, интерактивный образовательный модуль, специальные речевые модули, направленные на сохранение беременности, специальные консультации женщин, которые обращаются для прерывания беременности.

Почти 40 тысяч женщин передумали делать аборт в прошлом году после консультаций со специалистами, которые в том числе информировали их о мерах социальной поддержки.