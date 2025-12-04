«Число абортов снизилось»: в РТ прошел Региональный совет по общественному здоровью

Фото: Минздрав РТ

Накануне в Кабинете Министров Республики Татарстан прошел Региональный совет по общественному здоровью. В нем приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, руководство Министерства здравоохранения РТ, Управления Роспотребнадзора по РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», главные врачи государственных медицинских организаций и представители муниципальных образований, управлений здравоохранения и районных больниц.

Во время обсуждения были затронуты темы организации скорой медицинской и офтальмологической помощи, а также меры по профилактике абортов и сохранению репродуктивного здоровья населения. Особое внимание было уделено вопросам иммунопрофилактики, в частности выполнению Национального календаря прививок и проведению кампании по вакцинации против гриппа в Татарстане.

Кроме того, участники обсудили реализацию информационной кампании, нацеленной на повышение популярности профилактических мероприятий, диспансеризации, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения.

Лейла Фазлеева отметила важность вопроса сохранения репродуктивного здоровья.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан — начальник Управления здравоохранения по Казани Ильназ Ахмадиев, за последние пять лет количество абортов, не связанных с медицинскими показаниями, снизилось в 4 раза.

«За период с января по октябрь нынешнего года 42% женщин отказались от прерывания беременности после доабортного консультирования. Это результат работы трехуровневой системы на базе центров кризисной беременности», — сказал он.

Перед медицинскими организациями на ближайший период поставлены задачи по обеспечению эффективного медицинского наблюдения на протяжении всей беременности и проведению репродуктивной диспансеризации. В рамках межведомственного взаимодействия также планируется уделить значительное внимание поддержке и популяризации семейных ценностей.