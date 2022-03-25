В Татарстане количество волонтеров превысило 93 тыс. человек

Волонтерское движение Татарстана продолжает расти и развиваться. На сегодняшний день к ним присоединились 93,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Всего в Татарстане имеется более 1,2 тыс. добровольческих объединений. В республике функционируют такие организации, как «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», экологическое добровольчество «Будет чисто», «серебряные» волонтеры «Молоды душой», добровольцы – участники спортивных и социальных проектов, татарстанское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежка ОНФ» и др.

Вступить в ряды добровольцев может любой желающий. Для этого ему нужно прийти в Информационно-ресурсный центр РТ, расположенный по адресу: Казань, проспект Ямашева, 1 – и обратиться в 127-й офис. Кроме того, о своем желании присоединиться к волонтерскому движению можно написать в социальных сетях.