Численность татарстанцев, занятых в малом и среднем предпринимательстве, выросла на 14%

В Татарстане за прошлый год численность занятых в малом и среднем предпринимательстве выросла на 14% и составила 875,4 тыс. человек. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин, представляя отчет о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета РТ.

«Четверть валового регионального продукта – это вклад малого и среднего предпринимательства. За прошлый год оборот МСП составил более 2,5 трлн рублей, их налоговые поступления – 183,9 млрд рублей», – рассказал спикер.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году достигло 172,5 тыс., что больше на 4,3% по сравнению с 2022-м.

«В то же время в обрабатывающих производствах занято лишь 7% малых и средних предприятий. Этого недостаточно, учитывая задачи по обеспечению технологического суверенитета», – подчеркнул Премьер-министр.

По его мнению, «локомотивом» здесь должны стать крупные предприятия через выстраивание новых кооперационных цепочек с малым бизнесом, в том числе используя потенциал промышленных площадок.