Численность сусликов выросла в этом году в Татарстане

Большой, или рыжеватый суслик

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В 2023 году в Татарстане увеличилась численность сусликов. Об этом рассказал научный сотрудник национального парка «Нижняя Кама» Сергей Монахов, пишет газета «Челнинские известия».

По словам исследователя, размножению грызунов поспособствовали «благоприятные условия по питанию» и хорошая зимовка. Жители Автограда часто замечают их на первой автодороге Челнов, на крупных предприятиях и дачах.

«В этом году сусликов действительно больше по всему Татарстану. Динамика их численности очень вариабельна, они могут один год совсем пропасть, а на другой будет целая вспышка по их появлению», — подчеркнул ученый.

«Обычно у нас встречается большой рыжий суслик. Было время, когда их было очень много у нас, но потом численность значительно снизилась, сейчас их не [так] много и они не опасны», — добавил Монахов.

В Татарстане обитают два вида сусликов: большой, или рыжеватый (Spermophilus major) и крапчатый (Spermophilus suslicus). Последний из них достаточно редок и занесен в Красную книгу, причем за сокращением популяции крапчатых сусликов в республике начали исчезать и орлы-могильники (Aquila heliaca).

В свою очередь большие суслики распространены гораздо шире и время от времени привлекают внимание местных жителей — как, например, в Нижнекамске в 2021 году.