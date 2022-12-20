«Численность работников сокращается»: отрасли АПК Татарстана нужно 2,7 тыс. специалистов

Сельскохозяйственной отрасли Татарстана необходимо около 2,7 тыс. специалистов. Особенно требуются зоотехники, агрономы, механизаторы, ветеринарные врачи. При этом потребность растет, так как наблюдается отток населения в города, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на заседании Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр».

«В Татарстане, как и в целом по России, проблема обеспечения сельхозпредприятий высококвалифицированными кадрами является одной из приоритетных. Уровень обеспеченности специалистами в республике на сегодня составляет 81 – 96% по разным категориям», – рассказал спикер.

В сельской местности Татарстана проживают 900 тыс. человек или 23% от общего населения республики. В сельскохозяйственных предприятиях работает более 70 тыс. специалистов, хотя в 2006 году, по данным сельхозпереписи, в отрасли трудились на 50 тыс. человек больше, подчеркнул Махмутов.

«То есть мы видим, что с каждым годом сельских тружеников становится все меньше. Одна из причин – отток сельского населения в города. Молодежь как основной ресурс миграции переезжает в город, а доля сотрудников старше 55 лет растет каждый год. Другими словами, численность работников АПК сокращается, их состав стареет», – констатировал он.

При этом даже если специалист проживает в деревне, которая находится недалеко от Казани, то при возможности предпочитает ездить на работу в город, добавил замминистра.

«Потенциал аграрного образования способен полностью обеспечить потребность АПК республики по всем уровням подготовки. С учетом всех форм обучения ежегодно выпускается до 2 тыс. специалистов, однако обновление кадрового состава в целом идет крайне медленно», – заметил он.

По мнению Махмутова, необходимо больше внимания уделить профориентационной работе со школьниками и студентами. «Иногда просто стоит донести информацию о том, какие современные технологии используются в сельхозпредприятиях, о возможностях для саморазвития и перспективах карьерного роста. Это зачастую помогает привлечь абитуриентов», – пояснил он.

В республике принимаются меры для вовлечения молодежи в сферу АПК. Например, молодые специалисты получают единовременные выплаты, денежные пособия, подъемные, ежемесячную надбавку к зарплате в течение года, заключил спикер.