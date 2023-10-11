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Численность молодежи в Татарстане превышает миллион человек
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В Татарстане численность жителей в возрасте от 14 до 35 лет превышает 1 млн человек. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на 25-й сессии Казгордумы IV созыва.
«В Татарстане жителей в возрасте от 14 до 35 лет чуть более 1 млн человек. Это, ни много ни мало, четверть населения нашей республики», — подчеркнул министр.
Садыков также добавил, что в столице республики численность молодых жителей достигает 360 тыс. человек.
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