Численность молодежи в Татарстане превышает миллион человек

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В Татарстане численность жителей в возрасте от 14 до 35 лет превышает 1 млн человек. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на 25-й сессии Казгордумы IV созыва.

«В Татарстане жителей в возрасте от 14 до 35 лет чуть более 1 млн человек. Это, ни много ни мало, четверть населения нашей республики», — подчеркнул министр.

Садыков также добавил, что в столице республики численность молодых жителей достигает 360 тыс. человек.