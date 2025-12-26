Численность ежедневной аудитории МАХ достигла более 46 млн человек

Фото: © «Татар-информ»

Численность ежедневной аудитории отечественного мессенджера МАХ к середине декабря достигла более 46 млн человек. Это следует из сведений Mediascope, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«Количество ежедневных пользователей мессенджера Мах на 22 декабря 2025 года составило 46,4 миллиона, что составляет 37,7% населения России», – отмечают в Mediascope.

Ранее сообщалось, что с момента запуска мессенджера его пользователи отправили свыше 6,5 млрд сообщений и осуществили более 2 млрд звонков.