Численность домашней птицы в сельскохозорганизациях РТ составляет 17 млн голов

Сегодня общее поголовье сельскохозяйственных животных в Татарстане составляет более 18 млн голов. Из них коров — свыше 250 тыс. голов, свиней — около 500 тыс. голов, овец и коз — 325 тыс. голов, птицы — 17 млн голов, лошадей — 28 тыс. голов. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильдар Нугуманов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«С начала года в республике — для предотвращения заражения животных и птицы инфекционными заболеваниями — сделано более 6,2 млн исследований, — сообщил эксперт. — Объем очень большой. К каждому животному нужно сделать подход — и не раз. Более 450 млн вакцинаций проведено!»

Для вакцинации животных используются только одноразовые иглы. Ежегодно ГУ ветеринарии закупает свыше 5 млн одноразовых игл, так как использование многоразовых шприцов может стать причиной возникновения новых очагов заболеваний.

«Мы проводим с населением беседы, раздаем памятки, в которых описываются основные болезни животных, — пояснил эксперт. — При этом работаем не только с теми, кто содержит личные подсобные хозяйства, но и с сельхозформированиями».