Численность бедных в России уменьшилась до 16 млн в III квартале 2021 года

Численность жителей России, чьи доходы ниже границы бедности, в III квартале 2021 года снизилась на 2,8 млн в годовом выражении — до 16 млн человек. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.

Таким образом, по итогам III квартала текущего года доля бедных в населении страны составила 11%. В I квартале доходы ниже границы бедности были у 14,2% россиян (20,8 млн человек), тогда как в II квартале — у 12,5% (18,2 млн).

При этом среднедушевые номинальные денежные доходы жителей России увеличились в III квартале 2021 года с 34,9 тыс. рублей до 40,4 тыс. рублей. Это было связано с восстановлением экономической активности и последующим ростом зарплат и занятости, а также увеличением социальных выплат, отмечает ТАСС.

Ранее, в ноябре 2021 года, Правительство РФ утвердило новый способ расчета уровня бедности. Вместо минимального размера оплаты труда теперь используется новая переменная — «граница бедности». Она основана на величине прожиточного минимума за IV квартал 2020 года, который будет увеличиваться в соответствии с инфляцией.

В июле 2020 года Президент России Владимир Путин поручил вдвое снизить уровень бедности в стране к 2030 году по сравнению с 2017-м. До начала спровоцированного пандемией коронавируса экономического кризиса такого результата планировалось достичь уже к 2024 году.