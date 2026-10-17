Цискаридзе: Казань сохраняет самобытность, объединяя разные традиции

Фото: t.me/NikolayTsiskaridze

Казань умеет сохранять свою самобытность, объединяя разные культурные традиции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге Николай Цискаридзе, поделившись впечатлениями от прогулок по городу.

«Казани уже больше тысячи лет. И, пожалуй, самое интересное в ней – удивительное умение сохранять свою самобытность, объединяя совершенно разные культурные традиции», – написал он.

Цискаридзе отметил, что в Казани мечети соседствуют с храмами XVI века и Казанским Кремлем. Также артист рассказал об одном из символов города – Зиланте, крылатом змее из татарской мифологии с птичьими лапами, длинным хвостом и короной на голове.

По словам Цискаридзе, изображения Зиланта появились еще в период Казанского ханства, а самые ранние из сохранившихся относятся к XVI веку, когда Казань вошла в состав Российского царства. Образ мифического существа можно увидеть не только на гербе, но и в других значимых местах города.

Артист также восхитился видами Казани со смотровых площадок и отметил, что во время прогулки ему повезло с хорошей погодой.

«Не зря многие наши соотечественники приезжают туристами в этот чудесный город», – добавил Цискаридзе.