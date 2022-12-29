Цирковые артисты выйдут с уникальным представлением на общественные пространства Казани

Артисты казанского цирка дадут еще пять представлений в общественных пространствах Казани. Уникальная программа «Жизнь игрушек» развернется в городских парках 30 декабря, 2 и 3 января, сообщает Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Увидеть выступления жонглеров, акробатов и эквилибристов можно на бульваре «Ак Чәчәкләр», в парках по ул. Мира и им. Горького в 16.00, а также в парке у ЖК «Салават купере» (30 декабря) и им. Урицкого (3 января) в 19.00.